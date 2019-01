L'arrivo al Torino di Antonio Candreva in questa sessione di mercato sembra essere molto difficile. La partita di ieri all'Olimpico Grande Torino è stata l'occasione per i dirigenti granata di parlare con quelli dell'Inter dell'esterno offensivo, ma ad oggi sembra difficile che l'affare possa concretizzarsi in questi ultimi giorni della finestra invernale di calciomercato.



Con i suoi 2,2 milioni di euro a stagione di ingaggio, Candreva sfora il tetto salariale del Torino e il club nerazzurro non sembra disposto a prestare il giocatore pagando anche una parte cospicua dello stipendio: per questo motivo l'affare potrebbe non andare a termine.