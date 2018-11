Da diverse settimane il nome di Antonio Candreva è finito nel taccuino del direttore sportivo del Torino Gianluca Petrachi. L'esterno classe 1987, di proprietà dell'Inter, è uno degli obiettivi della società granata per rinforzare la fascia destra: il Torino cercherà di averlo in prestito dall'Inter già nel mercato di gennaio ma solamente nel caso in cui Alejandro Berenguer dovesse essere ceduto.



Se l'esterno spagnolo, che piace al Betis Siviglia e all'Athletic Club, a gennaio dovesse invece rimanere alla corte di Walter Mazzarri, il Torino cercherà di rinviare l'affare Candreva con l'Inter alla prossima estate.