Tra i giocatori che potrebbero rientrare al Torino dopo aver terminato il prestito altrove c'è anche il difensore Carlao. Il brasiliano, che nell'ultimo campionato ha indossato la maglia dell'APOEL Nicosia, è infatti sulla strada del ritorno verso l'Italia: il club cipriota al momento non sembra intenzionato a esercitare la clausola per il riscatto del giocatore a titolo definitivo.



Se Carlao dovesse effettivamente rientrare dal prestito non resterà comunque a Torino. Il difensore non rientra infatti nei piani del tecnico Walter Mazzarri e la società granata gli cercherà un'altra sistemazione.