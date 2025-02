Getty e Calciomercato.com

Torino, Casadei trema all'intervista: "Ma sei teso o è per il freddo?" "Entrambe"

Federico Targetti

28 minuti fa



Cesare Casadei, centrocampista del Torino, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Milan:



"Con Ricci cerchiamo di completarci, lui è più di ritmo e a me piace inserirmi. Samuele è importante. Il futuro? Ci penserò. Per adesso l'obiettivo è far bene e migliorare. Ora sono in una grande squadra con un grande tifo".



A questo punto Federica Zille e Marco Parolo, che lo stanno intervistando, notano un tremore nell'ex Primavera dell'Inter. "Ma stai tremando, sei nervoso per l'intervista o hai freddo?", gli chiede lei. "Entrambe", la risposta un po' imbarazzata del granata.