L'asse Torino-Milan negli ultimi giorni si è fatto molto caldo, soprattutto dopo che la società rossonera ha proposto a quella granata i cartellini di due giocatori: Fabio Borini e Samu Castillejo. Il primo non rientra nei piani di Urbano Cairo, sul secondo ci sono delle valutazioni in corso.



Per rinforzare il proprio reparto offensivo l'obiettivo principale del Torino è Simone Verdi, per Castillejo il presidente granata Urbano Cairo non ha al momento intenzione di far partire una vera trattativa, ma il giocatore spagnolo viene tenuto sotto osservazione.