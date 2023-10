Il Torino non vuole perdere Luca Gemello, secondo portiere alle spalle di Vanja Milinkovic-Savic e in scadenza di contratto al termine della stagione. Come da normative, a gennaio il ragazzo potrebbe già trattare e firmare per un altro club e da inizio febbraio depositare il nuovo contratto. E vista l'età (23 anni compiuti a luglio) e le oggettive potenzialità già evidenziate nell'ultimo biennio, il rischio è davvero alto. lo riporta Tuttosport.