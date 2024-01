Torino, c'è un'offerta per Radonjic: il serbo pronto a dire sì

Il futuro di Nemanja Radonjic potrebbe essere in Spagna. Il Maiorca, infatti, si è fatto avanti per avere il trequartista serbo che è in uscita dal Torino: da parte del calciatore è arrivata un'apertura alla cessione in Spagna ma il club delle Baleari deve ancora trovare l'accordo con la società granata.



Urbano Cairo chiede 3 milioni di euro per lasciar partire Radonjic, il Maiorca preferirebbe invece avere il giocatore con la formula del prestito con un diritto di riscatto. Le parti sono al lavoro per trovare al più presto un accordo.