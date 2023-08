La prossima settimana potrebbe essere decisiva per il futuro di Simone Verdi. Il trequartista è nel mirino del Como e la società lombarda ha in programma un appuntamento con il Torino per cercare di trovare un accordo per il giocatore.



Il Como presenterà un'offerta per avere Verdi in prestito con diritto di riscatto: resta da convincere lo stesso calciatore ad accettare l'offerta.