La sessione estiva di calciomercato si è chiusa in Italia ma non in tutto il mondo, è così che il Torino ha potuto chiudere un'operazione in uscita: è stato infatti ceduto all'Ujpest, squadra che milita nel massimo campionato ungherese, Oliver Jurgens, attaccante estone che lo scorso anno ha giocato con la formazione Primavera.