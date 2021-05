Il Torino è alla ricerca di trequartisti per il 3-4-2-1 di Ivan Juric e, secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, ci sarebbero due giocatori in ballottaggio tra loro: Antonin Barak e Franco Vazquez.



Il primo è molto apprezzato dal tecnico croato, che lo ha allenato nell'ultima stagione all'Hellas Verona, il secondo invece potrebbe rivelarsi un vero e proprio affare per la società granata: non ha rinnovato il contratto con il Siviglia e può arrivare a parametro zero.