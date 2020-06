Il Torino cerca un secondo portiere sul mercato da affiancare a Sirigu. Secondo Tuttosport, le attenzioni dei dirigenti granata sono puntate sul 22enne croato Semper del Chievo. In alternativa continua a piacere Scuffet, in prestito allo Spezia ma ancora di proprietà dell'Udinese. Poi non vanno dimenticati Montipò (Benevento) e Paleari (Cittadella).