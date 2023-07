Il Torino ha ceduto Magnus Warmign ai norvegesi del Brann. L'attaccante esterno ha da poco lasciato il ritiro di Pinzolo ed è pronto a iniziare la sua nuova avventura.



Warming era arrivato sotto la Mole nell'estate del 2021, una scommessa non vinta da parte del direttore tecnico Davide Vagnati: l'attaccante non è mai riuscito a imporsi nel campionato italiano e non è andata molto meglio lo scorso anno quando è stato ceduto in prestito al Darmstadt, squadra che milita nella seconda divisione tedesca. Ora l'addio al Torino: è stato infatti ceduto a titolo definitivo.