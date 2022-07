Sono tanti i giocatori al momento in ritiro agli ordini di Ivan Juric che lasceranno il Torino nel corso di questa sessione di mercato, ma al momento tutte le cessioni, anche quelle di molti giovani ex Primavera destinati al prestito, sono bloccate.



Il motivo è legato al mancato arrivo dei giocatori che dovrebbero completare la rosa a disposizione di Ivan Juric: fino a quando non ci saranno nuovi acquisti, difficilmente ci saranno delle partenze.