Le emozioni non sono mancate allo stadio Grande Torino dove il Toro di Walter Mazzarri ha affrontato la Chapecoense: due squadre unite da un tragico destino. L'incontro, valido per la prima edizione della SportPesa Cup, è stato vinto dai granata che si sono imposti per 2-0: gol di Meité e di De Silvestri.



Torino-Chapecoense 2-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 50' Meité, 84' De Silvestri



Torino (3-5-2): Sirigu (66' Ichazo); Bremer (87' Bianchi), Nkoulou (72' Ferigra), Moretti (86' Fiordaliso); Ansaldi (46' De Silvestri), Baselli (60' Acquah), Rincon (66' Valdifiori), Meité (78' Obi), Berenguer (72' Parigini); Belotti (78' Edera), Falque (46' Ljajic). All. Mazzarri



Chapecoense (4-3-3): Tiepo; Vinicius, Rafael Pereira, Luis Otavio, Ruschel; Nenen, Barreto, Tharlis; Jean Roberto, Luis Pereira, Junior Santos. All. Emerson.



Arbitro: sig. Pairetto di Torino