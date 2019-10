I tifosi delCristianlo conoscono in particolare come giocatore per le sue grandi qualità tecniche e, come uomo, per il suo grande attaccamento alla famiglia e la sua fede. Mai, almeno fino ad ora, lo avevano visto come campione di braccio di ferro.Il terzino argentino, sul proprio profilo Instagram, ha ora pubblicato una serie di video fatti ai tempi in cui militava allo(stagione 2014/2015) in cui sfida e vince diversi suoi ex compagni di squadra a braccio di ferro, riuscendo sempre a vincere. Tra coloro che si sono arresi alla forza di Ansaldi c'è anche