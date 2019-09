Lo stadio Moccagatta di Alessandria a fine luglio ha ospitato la partita Torino-Debrecen (per via dell'indisponibilità dell'Olimpico Grande Torino) valida per l'andata del secondo turno preliminare di Europa League. In quell'occasione il presidente granata Urbano Cairo, per aumentare la capienza dell'impianto e permettere al maggior numero di tifosi possibile di assistere al match, aveva finanziato una parte dei lavori per l'installazione dei seggiolini nella Gradinata Nord.



Ora di quei lavori pagati dal Torino ne può approfittare la Juventus: questa sera le Woman bianconere affronteranno il Barcellona, nell'andata del primo turno di Champions League, proprio al Moccagatta. E se gli juventini potranno assistere alla partita dalla Gradinata Nord sarà grazie anche al Toro.