Per Andrea Belotti questo non è un giorno come un altro, ma è quello del suo venticinquesimo compleanno. Per festeggiare, sul proprio profilo Instagram, Giorgia Duro, la moglie del capitano del Torino, ha postato una commovente lettera d'amore dedicato appunto al Gallo:



"Le "cose" rare vanno custodite negli angoli più caldi e sicuri del cuore.. tu sei lì.. c'eri ieri e ci sarai domani. Le persone rare, in quanto tali, vanno accolte con dolcezza, non sempre sono capite da tutti, sono per pochi, hanno un cuore troppo puro, troppo bello per essere sporcato dal mondo. Ti custodirò per sempre, tu proteggerò da ogni male. Auguri Piccolo Grande Amore mio".