Torino, chi è Amine Salama: l'attaccante da zero gol arrivato 4 mesi dopo l'infortunio di Duvan Zapata

Cristian Giudici

un' ora fa



5 ottobre 2024: Duvan Zapata si rompe il legamento crociato del ginocchio a San Siro contro l'Inter.

3 febbraio 2025: nell'ultimo giorno di mercato invernale il Torino ingaggia Amine Salama.



L'attaccante franco-marocchino (classe 2000 ex Angers e Caen) arriva dallo Stade Reims in prestito oneroso per 200mila euro con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita.



Alto 192 cm, è una prima punta atipica. Infatti, grazie alla sua buona velocità, all'occorrenza può giocare anche sugli esterni. Ma non si tratta di un bomber implacabile, basti pensare al fatto che non è mai andato a segno in 32 presenze con la maglia del Reims.