Il Napoli oggi sarà impegnato negli ottavi di finale di Coppa Italia affrontando l'Empoli. In campo c'è la testa agli impegni ravvicinati, mentre fuori dal rettangolo verde il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è impegnato con il calciomercato. Non ci saranno troppi movimenti, ma qualche uscita è prevista.



In questi giorni si parla del possibile trasferimento in prestito di Stanislav Lobotka al Torino. Il Corriere del Mezzogiorno però smentisce questa ipotesi: secondo il quotidiano i granata avrebbero chiesto più volte Lobotka ma il Napoli ad oggi non è disposto a cedere il giocatore in prestito.