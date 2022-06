Tra i giovani calciatori che più si sono messi in luce nell'ultimo campionato Primavera c'è Cesare Casadei, centrocampista classe 2003 di proprietà dell'Inter. Le qualità del giocatore sono state notate anche in casa Torino e il dt Davide Vagnati si è già mosso chiedendo informazioni per il giocatore.



Il Torino vorrebbe prendere Casadei con la formula del prestito biennale ma anche con un diritto di riscatto alla fine dei due anni. Se l'Inter dovesse accettare la proposta dei granata potrebbe anche sbloccarsi la trattativa per il passaggio di Gleison Bremer in nerazzurro.