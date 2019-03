Torino-Chievo Verona 3-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 31’ s.t. Belotti (T), 47’ s.t. Rincon (T), 48’ s.t. Zaza (T)



Assist: 32’ s.t. Zaza (T)



Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Baselli, Lukic (6’ s.t. Zaza), Ansaldi; Falque (17’ s.t. Berenguer), Meité (37’ s.t. Rincon); Belotti. All. Mazzarri.



Chievo Verona (4-3-1-2): Sorrentino; Schelotto (18’ p.t. Depaoli), Bani, Barba, Jaroszynski (29’ s.t. Andreolli); Leris, Diousse, Rigoni; Giaccherini; Djordjevic, Meggiorini (19’ s.t. Stepinski). All. Di Carlo.



Arbitro: La Penna di Roma



Ammoniti: 23’ s.t. Diousse (C), 28’ s.t. Rigoni (C), 33’ s.t. Depaoli (C), 41’ Stepinski (C)