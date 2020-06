Dopo la sconfitta di sabato contro il Cagliari, martedì il Torino tornerà in campo contro la Lazio, nel turno successivo la squadra di Moreno Longo sarà poi impegnata nel derby contro la Juventus.



Contro i biancocelesti, per i calciatori granata sarà quindi importante fare attenzione ai cartellini, soprattutto per quei giocatori in diffida. A essere a un solo cartellino giallo dal turno di squalifico sono in cinque: Salvatore Sirigu, Armando Izzo, Sasa Lukic, Tomas Rincon e Simone Zaza. Quest'ultimo contro la Lazio certamente non sarà in campo a causa di un problema muscolare.