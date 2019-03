L'edizione odierna di Tuttosport parla di possibili nomi per il ruolo di ds in casa Torino, in vista di un eventuale addio di Petrachi. Tanti nomi nella lista, in cui al primo posto c'è quello di Bava, già responsabile del settore giovanile granata, poi Corvino se a Firenze gli addii non dovessero fermarsi solo a Pioli. Piacciono, inoltre, Mirabelli, Petrachi ed Osti.