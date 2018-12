Adem Ljajic potrebbe tornare a vestire la maglia del Torino. Per il momento questa è solo un'ipotesi e tutto dipenderà da come evolverà la crisi economica che ha colpito il Besiktas, squadra nella quale il trequartista è in prestito.



Il difensore portoghese Pepe, proprio a causa dei problemi economici del club, ha ora rescisso il contratto e ha rinunciato anche ai soldi che gli devono ancora essere versati degli stipendi, chiedendo che vegano utilizzati per gli stipendi dei dipendenti del club (addetti al campo e cuochi). Il Torino è spettatore interessato di ciò che sta accadendo in casa Besiktas, perché se il presidente del club turco non dovesse trovare una soluzione, a gennaio Ljajic potrebbe rientrare alla base.