Tra i giocatori che potrebbero arrivare al Torino nelle prossime ore c'è anche Uros Kabic, attaccante esterno classe 2004 di proprietà del Vojvodina di grande prospettivo per il quale la società granata è pronta a spendere 2,5 milioni di euro.



La trattativa con il club serbo è ben avviata e se dovesse andare a buon fine Kabic in questa stagione farebbe la spola tra Primavera e Prima squadra, in modo da poter crescere con calma e essere un rinforzo importante per il futuro del Torino.