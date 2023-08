Colpo a sorpresa del Torino che è ormai a un passo da Saba Sazonov, difensore centrale in arrivo a titolo definitivo dalla Dinamo Mosca. L'affare è in chiusura sulla base per una cifra intorno ai 3 milioni di euro.



Il centrale ha il passaporto russo e georgiano (gioca nella nazionale della Georgia) e occuperebbe quindi uno dei due slot per gli acquisti dei giocatori extracomunitari dall'estero. Con Koffi Djidji non ancora recuperato dall'infortunio, la società granata ha voluto cautelarsi puntato su Sazonov: nei prossimi giorni sosterrà le visite mediche di rito e poi firmerà il contratto con il Torino.