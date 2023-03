Fra i giocatori che nelle ultime settimane Ivan Juric non ha avuto a disposizione a causa di alcuni infortuni c'è anche Yann Karamoh. Il trequartista francese ha saltato le partite contro il Lecce e contro il Napoli e, con ogni probabilità, dovrà saltare anche quella contro il Sassuolo.



Al Filadelfia il numero 7 del Torino non ha ancora ripreso ad allenarsi con i propri compagni di squadra ma sta lavorando in palestra.