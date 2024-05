Getty Images

Torino: come sta Schuurs dopo il lungo stop, lo segue l'Inter

26 minuti fa



Perr Schuurs è pronto a tornare. Il forte centrale olandese è ai box da mesi, da quando in una gara con l'Inter si era rotto il crociato. Ora il difensore accelera per tornare e per essere di fatti il primo acquisto del Torino per la prossima stagione. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Schuurs sta completando la riabilitazione dopo la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e sarà pronto per il ritiro di Pinzolo. Negli ultimi mesi si è allenato sempre al Filadelfia, indossando una speciale guaina protettiva.



COME STA - Secondo i medici granata, il giocatore sarà pronto ad allenarsi in gruppo durante il ritiro. Il mercato però incombe e, come nelle scorse sessioni, c'è l'Inter che lo segue con attenzione. Lui intanto giura amore al Toro: "Qui mi sento come in famiglia. Mi piace la città e mi piace il clima che la gente crea allo stadio, dove noi giocatori respiriamo affetto pure nelle giornate negative. Penso che verrò spesso a Torino anche quando avrò smesso col calcio. Ripeto, mi sento come a casa. Il Toro non è un club come gli altri, è un club speciale con supporter speciali, fieri dei nostri colori e della nostra storia", ha detto al canale Youtube della Lega di A. I nerazzurri, visti i problemi ad Acerbi, stanno di nuovo pensando a lui che, ristabilitosi del tutto, torna a far sognare il Torino, ma non solo.