Torino, come sta Zapata: le ultime verso il Verona

21 minuti fa



Tanti dubbi di formazione per Ivan Juric. Il Torino fa visita al Verona ma ha un Duvan Zapata che non dovrebbe essere della partita. L'attaccante colombiano soffre di un dolore al costato ed è a rischio per la partita di oggi alle 15. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'ex Atalanta verrà provato nel riscaldamento, prima di prendere la decisione definitiva.