Il dg granata Antonio Comi è intervenuto a Sky Sport prima di Torino-Milan: "Questa partita nella storia è sempre stata importante, per il Torino è una gara molto importante e ci auguriamo di fare bene. Alcune squadre in certi momenti diventano ancora più pericolose, il mister ha preparato bene la gara e cercheremo di dare il meglio. In questo momento la priorità è la partita, scendiamo in campo per dare il meglio perché per noi è molto importante".