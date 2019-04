Sono passati quattordici anni da quando Urbano Cairo è diventato il presidente del Torino: in questo lungo periodo la squadra granata si è tolta alcune soddisfazioni ma, finora, non è ancora riuscita a regalarsi una vittoria contro il Milan.



La squadra rossonera è l'unica tra le cosiddette grandi contro cui il Torino nell'era Cairo non è mai riuscito a vincere. Sono arrivati successi contro la Juventus, l'Inter, il Napoli, la Roma e la Lazio, manca ancora quello contro i rossoneri.