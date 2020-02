Il gol di Simone Edera, al 91' di Napoli-Torino, non è bastato alla squadra granata per evitare al sconfitta, ma ha regalato una piccola soddisfazione al numero 20, che con Walter Mazzarri in panchina non aveva quasi mai giocato.



Edera è il nono giocatore del Torino ad essere andato in gol in questo campionato, in precedenza aveva segnato Belotti, Zaza, Verdi, Rincon, Izzo, Ansaldi, Berenguer, Bonifazi e Bremer.