I primi due anni in granata di Simone Zaza sono stati al di sotto delle aspettative. Lo sa bene anche lo stesso attaccante, come ha recentemente ammesso. Non a caso con l'avvicinarsi della nuova sessione di mercato il suo nome è finito nella lista dei possibili partenti ma il futuro del centravanti dipenderà molto anche dall'allenatore del Torino nella prossima stagione.



Se dovesse arrivare Marco Giampaolo, la permanenza in granata di Zaza diventerebbe più probabile: d'altronde l'attaccante lucano è un giocatore che il tecnico stima molto e che avrebbe voluto con sé anche alla Sampdoria.