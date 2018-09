Buone notizie per il Torino in vista della partita di domenica contro il Chievo Verona: Iago Falque è tornato ad allenarsi regolarmente con i propri compagni di squadra e sarà quindi a disposizione di Walter Mazzarri. Molto probabilmente lo spagnolo sarà anche in campo dal primo minuto nell'attacco granata al fianco di Andrea Belotti.



Falque si era infortunato durante la partita contro l'Udinese e non era stato a disposizione del Torino per gli impegni contro il Napoli e contro l'Atalanta: per la squadra granata quello del calciatore spagnolo è un recupero fondamentale.