In queste ultime settimane si sono intensificati i contatti tra il Torino e il Napoli. Simone Verdi e Mario Rui sono due dei principali obiettivi di mercato della società granata ma alla lista dei desideri del presidente Urbano Cairo si è aggiunto ora anche Orestis Karnezis.



Dopo l'addio di Salvador Ichazo (a cui non è stato rinnovato il contratto), il Torino è alla ricerca di un nuovo portiere di riserva. Karnezis al Napoli è chiuso da Alex Meret e da David Ospina, per questo motivo sta valutando l'ipotesi di cambiare squadra: il Torino è alla finestra.