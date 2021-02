Da quando Davide Nicola siede sulla panchina del Torino, Simone Verdi non ha mai giocato titolare. Il numero 24 è stato però spesso impiegato a partita in corso, tranne che nell'ultimo match, contro il Cagliari, quando è rimasto per tutti i 90 minuti seduto in panchina.



Ora che Antonio Sanabria si è ristabilito dal Covid, gli spazi in campo di Simone Verdi potrebbero ridursi ulteriormente. Il paraguaiano, infatti, nell'idea di Nicola è l'attaccante titolare da affiancare ad Andrea Belotti.