Salvo imprevisti, nelle prossime settimane Gleison Bremer firmerà il nuovo contratto con il Torino. Il prolungamento non servirà a togliere dal mercato il difensore la prossima estate ma sarà un modo per far salire il prezzo del suo cartellino.



L'attuale contratto del difensore ha come scadenza quella del 2023: una data vicina che, a fine campionato, costringerebbe Urbano Cairo ad accettare anche offerta inferiori al reale valore del centrale pur di non perderlo a zero 12 mesi dopo. Con il rinnovo del contratto firmato il Torino avrebbe invece maggiore margine di trattativa.