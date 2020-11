Contro il Crotone si è rivisto in panchina, dopo diverso tempo, Simone Zaza. L'attaccante sta ora lavorando per ritrovare la migliore condizione fisica e la pausa del campionato, per via degli impegni delle varie nazionali, può essergli di grande aiuto.



Il recupero di Zaza è molto importante per Marco Giampaolo, tanto che ora le gerarchie in attacco del Torino possono cambiare. Così come avvenuto nelle prime giornate, il numero 11 si candida ora per un ruolo da titolare al fianco di Andrea Belotti.