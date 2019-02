Koffi Djidji è ancora indisponibile a causa di un problema al ginocchio destro e per la partita di domani contro l'Atalanta non sarà quindi a disposizione di Walter Mazzarri. Al posto del centrale ivoriano, nella difesa del Torino verrà dunque confermato il veterano Emiliano Moretti, che ha giocato da titolare anche le ultime tre partite (due delle quali proprio in sostituzione dell'infortunato Djidji).



A completare la linea difensiva a tre del Torino, davanti a Salvatore Sirigu, saranno come al solito Nicolas Nkoulou e Armando Izzo.