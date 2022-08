Mergim Vojvoda ha sfruttato al meglio i minuti avuti a disposizione contro la Cremonese: poco dopo il suo ingresso in campo ha confezionato l'assist per il momentaneo 0-2 di Nemanja Radonjic e ha continuato bene per tutta la partita.



Giovedì, nella partita del Torino contro l'Atalanta, il terzino kosovaro potrà avere un'occasione da titolare. Ivan Juric è intenzionato a effettuare un po' di turnover e Vojvoda dovrebbe essere il terzino sinistro titolare al posto di Ola Aina.