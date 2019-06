Simone Edera e Vittorio Parigini nella prossima stagione potrebbero continuare a vestire la maglia del Torino. Con il ripescaggio in Europa League della società granata le possibilità che i due attaccanti possano continuare a vestire la maglia del Toro sono in aumento: entrambi infatti, essendo cresciuti nel vivaio granata, potrebbero rivelarsi utili per quanto riguarda la lista Uefa.



Se Parigini era comunque destinato a restare alla corte di Walter Mazzarri, non era affatto scontata la permanenza di Edera, che è corteggiato dal Bologna di Sinisa Mihajlovic.