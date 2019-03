Non è certo un mistero che Manuel Lazzari sia un obiettivo di mercato del Torino. La società granata lo segue da diverso tempo e, soprattutto la scorsa estate, la trattative per portare il laterale destro della Spal sotto la Mole è stata serrata. L'ottima stagione fin qui disputata dal terzino, che ha anche esordito in Nazionale, hanno però fatto alzare il valore del cartellino del giocatore ma il presidente Urbano Cairo sogna ancora di riuscire a portarlo alla corte di Walter Mazzarri.



Serviranno tra i 20 e i 25 milioni di euro per riuscire a convincere la Spal a cedere Lazzari, per ottenere il sì del giocatore, che è corteggiato anche da diverse altre squadre, servirà invece la qualificazione a una coppa europea.