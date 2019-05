Torino-Lazio, partita in programma domenica pomeriggio, servirà a stabilire quale tra le due squadre arriverà settimana e quale ottava in classifica. In ballo per le due formazioni non c'è nient'altro.



Anche per questo motivo Walter Mazzarri potrebbe far giocare coloro che fino a questo punto della stagione hanno trovato meno spazio: tra questi c'è anche il bomber della Primavera Vincenzo Millico. Dopo l'esordio assoluto in serie A avvenuto nella partita contro l'Atalanta, Millico si appresta a collezionare la prima presenza significativa nel massimo campionato italiano.