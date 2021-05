Nel posticipo di ieri del campionato inglese il Fulham ha perso in casa per 2-0 contro il Burnley: una sconfitta che ha sancito l'aritmetica retrocessione in Championship del club di Londra. E questa non è una buona notizia per il Torino: in caso di salvezza, infatti, il Fulham avrebbe certamente riscattato il cartellino di Ola Aina versando nelle casse granata 12,5 milioni di euro. Un piccolo tesoretto che ora rischia di svanire.



Aina è stato autore di una buona stagione in Premier League, il Torino in estate gli cercherà una nuova squadra.