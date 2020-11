Andrea Belotti questa mattina ha svolto ancora un allenamento differenziato rispetto ai propri compagni di squadra (così come Simone Verdi) ma lunedì, salvo sorprese, guiderà l'attacco del Torino contro la Sampdoria.



La sua presenza in campo ​contro la formazione blucerchiata è stata confermata anche da Francesco Conti, il vice di Marco Giampaolo, al termine della partita contro la Virtus Entella: "Belotti sta bene. Lo stiamo ricaricando per la gara con la Sampdoria e sarà il nostro fiore all’occhiello della prossima partita".