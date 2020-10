Nella prima partita casalinga stagionale del Torino, quella contro l'Atalanta, lo stadio Olimpico Grande Torino era apparso in pessima condizioni, con buche e zolle che hanno complicato non poco il lavoro dei ventidue giocatori in campo.



Nei giorni successivi sono iniziati alcuni lavori di rizollatura per sistemare il terreno di gioco: lavori che ora sono stati conclusi. Ma non solo: sono terminati anche i lavori di rizollatura dello stadio Filadelfia, apparso anch'esso in condizioni non idonee per gli allenamenti.