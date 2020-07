Il Torino in vista della prossima stagione ha messo nel mirino Malang Sarr, difensore francese classe 1999 che si è da poco svincolato dal Nizza. Il centrale, punto fermo anche della nazionale Under 21, piace però anche in Germania al Lipsia e al Borussia ​Mönchengladbach.



Proprio la concorrenza dei due club tedeschi sta preoccupando il Torino, soprattutto perché Davide Vagnati non può provare a chiudere l'affare fino a quando la salvezza non sarà aritmetica. Il tempo non gioca a favore della società granata.