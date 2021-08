Il Torino è alla ricerca di un difensore per la prossima stagione: nelle scorse settimane si erano registrati alcuni contatti con il Cagliari per ​Sebastian Walukiewicz poi la trattativa si era interrotta. La novità delle ultime ore è che i contatti tra i due club per il difensore polacco sono ripresi.



Il tecnico Ivan Juric ha richiesto espressamente a Davide Vagnati un rinforzo in difesa ma il dt, prima di comprare, deve riuscire a vedere Lyanco. Il brasiliano, lo ricordiamo, è stato chiesto dal Betis Siviglia.