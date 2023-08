L'asse Torino-Bergamo in queste ultime ore di calciomercato continua a rimanere molto caldo: i dirigenti delle due società hanno infatti parlato anche del possibile ritorno sotto la Mole di Aleksey Miranchuk. Il trequartista russo è un giocatore che Ivan Juric riabbraccerebbe molto volentieri ma la trattativa non è semplice, anche perché il Torino vorrebbe riavere il giocatore in prestito (con diritto di riscatto) e non vorrebbe acquistare a titolo definitivo, come invece chiede l'Atalanta.



I discorsi tra le due società riprenderanno nella giornata di domani, l'ultima a disposizione per cercare di raggiungere un accordo.