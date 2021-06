Continuo i contatti tra il Torino e il Real Madrid per Marvin Park, esterno destro che può giocare sia come ala che, all'accorrenza, anche da terzino (nell'ultima stagione è stato utilizzato in tutte le pozioni sulla fascia). La società spagnola ha aperto al prestito del giocatore ma il dt Davide Vagnati sta per il momento prendendo tempo.



Park non è considerata una prima scelta per il Torino, Ivan Juric preferirebbe infatti avere giocatori che già conoscono il campionato italiano.